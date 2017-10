Nyt EU-direktiv bremser danske virksomheder i udlandet

Hidtil har udstationerede medarbejdere i EU-lande kunnet arbejde på samme regler, som i det land, de kommer fra. Fremover skal de overgå til lokale kontrakter på lokale vilkår i værtslandet efter ét års ansættelse

En undtagelse, hvor virksomheder kan indgive en motiveret anmeldelse til værtslandets myndigheder om en forlængelse op til yderligere seks måneder, før man skal overgå til lokale kontrakter på lokale vilkår

Af: Redaktionen - Beskæftigelsesministrenes beslutning er rigtigt dårlig nyt for de danske virksomheder. Direktivet vil mærkbart begrænse virksomhedernes lyst til at etablere sig og vokse i udlandet. Konsekvensen vil være mindre vækst og beskæftigelse i Danmark og i EU, siger DA’s administrerende direktør Jacob Holbraad.- Fremover vil danske virksomheder skulle sætte sig ind i lønsystemer og regler i hvert enkelt af de EU-lande, som de opererer i. Jeg frygter, at det bliver så administrativt byrdefuld, at det reelt vil afholde en del virksomheder fra at tage det skridt, siger han videre.Han mener, at EU’s Ministerråd med aftalen angriber hele dynamikken ved den frie bevægelighed, som hele EU har nydt godt af.- At begrænse den frie bevægelighed i EU er naturligvis den helt forkerte vej at gå, når vi bør gøre det stik modsatte, siger han.Ifølge Jacob Holbraad vil danske virksomheder, der ikke udstationerer, også komme til at mærke konsekvenserne, da det vil blive sværere for dem at få løst opgaver af kvalificerede udlændinge, der arbejder via en udstationering i Danmark.- Muligheden for forlængelse hjælper formentligt ikke meget. Det kan blive helt vilkårligt, hvem der får den forlængelse. Vi har allerede vedtaget effektive regler, der skal håndtere problemer med social dumping - de har blot ikke fået tid til at virke, siger Jacob Holbraad.Mandag blev der blev indgået et snævert kompromis om langtidsudstationering. Ændringen indebærer blandt andet: