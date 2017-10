Ung mand kørte på ugyldig billet og spyttede togfører i ansigtet

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 11:09

18-20 år

Mørk i huden

175-180 cm høj

Tynd

Sort, kort hår

Lang i ansigtet

Iført tynd mørk jakke, mørke bukser og hvide hovedtelefoner

Af: Redaktionen Togføreren bad manden stå af ved næste stop i Randers. Togføreren fulgte med ud på perronen for at fløjte toget af. Her stoppede manden op, vendte sig om og spyttede hende i ansigtet.Manden beskrives som: