Antallet af flypassagerer i EU nåede tæt på én milliard

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 10:45

Af: Jesper Christensen Ifølge Eurostat er 2016-tallet samtidig det højeste antal nogensinde. For Danmarks vedkommende var væksten i antal flyrejser fra 2015 til 2016 på 8,9 procent til et samlet antal flyrejser på 32,8 millioner fordelt på 2,0 millioner indenrigsrejser, 22,2 millioner EU-rejser og 8,5 millioner rejser ti og fra EU-området.Statistikken fra Eurostat viser, at den interne trafik i EU står for 47,0 procent af det samlede antal rejser. Rejser til og fra EU-området tegnede sig i 2016 for 35,6 procent, mens nationale rejser i de enkelte EU-lande stod for 17,3 procent.Statistikken fortæller også, at seks mennesker mistede livet i forbindelse med kommerciel flytransport med EU-registrerede fly.Den største vækst er sket i Bulgarien, Rumænien og Cypern med vækstrater på henholdsvis 22,5 procent, 20,5 procent og 18,1 procent. I den anden ende lå Belgien med et fald på 2,7 procent og Slovenien med et fald på 2,2 procent. I 2016 blev lufthavnen i Bruxelles ramt af et bombeangreb, som lukkede for flytrafikken i en periode.De største lufthavne i EU-området er London/Heathrow med 75,7 millioner passagerer i 2016. Dernæst kommer Paris/Charles de Gaulle med 65,8 millioner, Amsterdam/Schiphol med 63,6 millioner, Frankfurt/Main med 60,7 millioner og Madrid/Barajas med 49,2 millioner.