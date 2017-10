Vognmænd inviterer til vælgermøde på motorvejsrasteplads ved Kolding

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 10:27

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På det politiske debatmøde, der finder sted mellem klokken 17 og 19 på Hylkedal Øst ved Kolding kan man blandt andet møde Asger Christensen (V), byrådsmedlem, Karina Lorentzen Dehnhardt (spidskandidat for SF) og Kim Tønneskov Hansen, indehaver af info-teria Hylkedal Øst.Et centralt punkt for mødet er betydningen af social dumping og unfair konkurrence for lokalmiljøet, en debat om øst-chaufførernes forhold, og presset på det danske arbejdsmarked.