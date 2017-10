Politiet skriver humoristisk i døgnrapporten

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 10:10

Af: Jesper Christensen I døgnrapporten skriver Nordjyllands Politi følgende:

Hvad gør du, når en sort kat krydser din vej?





Måske ingenting - men hvis du er en lille smule overtroisk, vil du nok spytte over venstre skulder, og så håbe på, at der ikke er modvind…

Det nåede en bilist ikke mandag 23. oktober klokken ca. 22.10, da han forsøgte at undvige en kat, der løb over Fanøgade i Jerslev. I undvigemanøvren påkørte bilisten en parkeret bil - og kom i øvrigt ikke selv til skade.





Historien melder sådan set heller ikke noget om, at det var en sort kat ….



