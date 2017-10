Støttefond giver støtter busbranchen

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 10:05

Efteruddannelse, omskoling med mere

Social understøttelse

Forskning og udvikling

Bushistorie

Almennyttigt og kulturelt

Af: Redaktionen Fondens bestyrelse holder møde i slutningen af november, og det er stadigt muligt at søge fonden om legater i følgende fem kategorier:De to første kategorier er forbeholdt nuværende eller tidligere medlemmer af RA/AKT. De øvrige kan søges af alle. Formålet skal have en relation til kollektiv trafik.Der kan søges om legater og støtte hele året for de to kategorier ”Efteruddannelse og omskoling” og ”Social understøttelse”. Der afholdes desuden en ansøgningsrunde én gang om året for de øvrige kategorier. Det er denne ansøgningsrunde, der er åben nu.Ansøgningsfristen er mandag 6. november. Interesserede kan hente ansøgningsskemaet