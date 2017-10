Rederiorganisation opfordrer EU-politikere til at droppe krav om skibsfart i EU’s kvotehandelssystem

Tirsdag 24. oktober 2017

Af: Redaktionen Baggrunden for hans udmelding er, at det trods langvarige forhandlinger ikke er lykkedes for politikerne at blive enige om en aftale for EU’s CO2-kvotehandelssystem (ETS) for perioden 2021-2030. Spørgsmålet om at inkludere af søfarten har været et stridspunkt i hele forhandlingsforløbet. Formålet med kvotesystemet er at nedbringe emissioner i energiproduktionen og i industrien, men skibsfart har indtil nu ikke været en del af det regime.Bendt Bendtsen, der som erhvervsminister har haft det øverste ansvar for blandt andet den danske lovgiving på søfartsområdet, har i EU-Parlamentet været bannerfører for, at skibsfart som et globalt erhverv skal reguleres globalt. Hans opfattelse er, at EU kun kan indføre regulering, der regionalt begrænser sig til Europa, og det flugter ikke med en virkelighed, hvor skibene talt sejler verden rundt.- Det er selvfølgelig skuffende, at man endnu ikke er nået til enighed om et nyt CO2-kvotehandelssystem, da der for alvor er brug for, at kvoteprisen kommer højere op. Samtidig stiller den manglende enighed i EU skibsfarten i en vanskelig situation. Især nu, hvor IMO har sat fart på en global strategi for sektorens udledninger, siger Bendt Bendtsen.IMO’s miljøkomite har sat gang i en ambitiøs proces for at udarbejde en strategi for nedbringelse af søfartens udledninger på globalt plan, hvor næste møderunde finder sted i denne uge. Det er planen, at en indledende strategi skal være på plads i foråret 2018 og til endelig vedtagelse i uddybet version i foråret 2023.I Danske Rederier ønsker man også, at EU-systemet bruger kræfterne mere konstruktivt end at rette pistolen mod sig selv og sin egen industri, hvis IMO ikke leverer.- Faktum er, at de danske og europæiske rederiers indspil til IMO-forhandlingerne er mere ambitiøse end en række af IMOs medlemslandes. Det er ikke industrien, der er stopklods her. Derfor opfordrer vi endnu engang til, at EU accelerer sit klimadiplomati og rækker ud til de fodslæbende lande i stedet for at true med at gøre skade på sin egen industri. Tænk hvad vi kunne have opnået af globale resultater det sidste års tid, hvis vi havde valgt den vej, siger Casper Andersen, EU-chef i Danske Rederier.En ny runde forhandlinger mellem EU-Parlamentet og Ministerrådet er foreløbigt sat til anden uge af november.