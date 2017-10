Letbane-fest Version 2 vil koste en tiendedel

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 09:17

Af: Jesper Christensen Dansk Folkeparti’s byrådsgruppe i Aarhus spurgte i begyndelsen af oktober, om hvad der blev arbejdet med i forbindelse med næste gang, man vil forsøge at åbne letbanen? og om udgifterne ville blive i samme størrelsesorden som ved den første og altså aflyste åbningsfest?





Teknik- og Miljøforvaltningen svarede, at arbejdes på en mindre markering, og at udgiften til denne markering ventes at blive omkring 50.000 kroner.









