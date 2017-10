Hollandsk busproducent styrker sin position i Norden

Mandag 23. oktober 2017 kl: 13:32

Af: Jesper Christensen VDL Groep’s bus-division har i en årrække haft en mindre aktiepost i VDL Bus & Coach Nordic, der markedsfører og sælger busser fra den hollandske koncern.VDL Bus & Coach Nordic beskæftiger omkring 60 medarbejdere i sine afdelinger i Sverige, Norge og Finland.





Overtagelsen af aktierne i VDL Bus & Coach Nordic er en logisk følge af VDL Groep’s strategi om at være direkte repræsenteret på de store europæiske busmarkeder.









- For at være partner i overgangen til nul-udslips mobilitet i den tunge ende som et næste trin og at kunne levere komplette kundeløsninger - også til vore turistbuskunder er det afgørende for VDL selv at være tilstede i umiddelbar nærhed af vore kunder, siger Henk Coppens, der er Managing Director for VDL Bus & Coach.







