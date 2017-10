EU’s Ministerrådet vedtager tre regelsæt for at gøre sørejser mere sikre

Mandag 23. oktober 2017 kl: 12:48

Det "generelle" direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe indeholder de mest omfattende regler om passagerskibssikkerhed i EU for fartøjer, der sejler på indenlandske ruter. Teksten indeholder detaljerede tekniske krav til skibe på flere områder - eksempelvis konstruktion, stabilitet og brandsikring

Direktivet om registrering af de ombordværende på passagerskibe pålægger rederierne at digitalisere registreringen af skibspassagerer, så det nøjagtige antal passagerer og andre oplysninger omgående er tilgængelige for eftersøgnings- og redningstjenester i tilfælde af en ulykke

Det tredje direktiv, der er en revideret inspektionsordning for ro-ro-færger og højhastighedsfærger, fjerner overlapninger og lukker lovhuller, der opstår, fordi EU-landene anvender forskellige inspektionsordninger for disse skibe

Af: Redaktionen - De nye regler vil forbedre sikkerheden for personer, der sejler på vores have. Men de vil også gøre rederiernes procedurer enklere og hurtigere, blandt andet med digitalisering, og det er gode nyheder for virksomhederne og økonomien som helhed, siger Kadri Simson, der er Estlands økonomi- og infrastrukturminister.- Jeg vil gerne takke det maltesiske formandskab og EU-Parlamentet for al deres arbejde med disse sager, sagde hun videre.De tre direktiver er en del af en omfattende revision af passagerskibssikkerheden, som skal forbedre sikkerheden ved sørejser og samtidig forenkle de nuværende regler og mindske de administrative omkostninger.







Mandagens endelige afstemning i EU’s Ministerråd afslutter proceduren ved førstebehandlingen for alle tre sager. EU-Parlamentet stemte 4. oktober. Retsakterne undertegnes af de to institutioner i midten af november og offentliggøres i EU-Tidende nogle få uger senere.





De træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen, og medlemslandene har så to år til at indarbejde de nye regler i deres nationale lovgivning.





