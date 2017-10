Klimastrategi skal være konkret og ambitiøs

DANSKE REDERIER:

Mandag 23. oktober 2017 kl: 12:37

Danmark er blandt de ambitiøse lande

Fakta om vedtagelsen af IMO's klimastrategi

Skibsfartens bidrag til Paris-aftalens målsætning om at holde de globale temperaturstigninger under to grader forhandles for tiden i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO

IMO har 172 medlemslande, og beslutninger træffes ved konsensus. NGO’er og erhvervsorganisationer kan også deltage i og bidrage til møderne som observatører

Oktober 2016: IMO vedtog en tidsplan for udarbejdelse af en klimastrategi for, hvordan skibsfartens udledning af CO2 skal reduceres

Juli 2017: IMO enes om en syvpunktsplan for strukturen for klimastrategien. Strategien skal blandt andet indeholde et fælles ambitionsniveau, samt en plan for, hvordan CO2-reduktionerne bliver realiseret på kort, mellemlang og lang sigt. Herudover vil der være fokus på kapacitetsopbygning i udviklingslande, kommunikation af IMO’s klimaambitioner samt forskning og innovation

April 2018: En foreløbig klimastrategi skal vedtages af IMO på dets miljøkomitémøde (MEPC 72)

2019: IMO begynder at indsamle data for alle skibes brændstofforbrug for at danne sig et globalt overblik over skibsfartens CO2-udledninger. Klimastrategien skal realitetstjekkes på baggrund af det indsamlede data

2023: Den endelige klimastrategi skal vedtages af IMO’s miljøkomité, MEPC

Af: Redaktionen Under den seneste forhandlingsrunde i juli vedtog IMO-landene en syvpunktsplan for indholdet i klimastrategien. I denne uge skal der så fyldes konkret indhold på klimaplanen. Danske Rederier forventer, at hovedfokus være vil på, hvad ambitionsniveauet skal være for skibes CO2-reduktioner, samt hvordan disse reduktioner skal realiseres.- Syvpunktsplanen er et væsentligt skridt på vejen mod, at skibsfarten leverer sin del til Paris-aftalens målsætning. Nu er det helt afgørende, at medlemslandene trækker i arbejdstøjet og bliver langt mere konkrete, så klare mål for erhvervets CO2-udledninger kan fastsættes. Danske Rederier ønsker, at skibenes CO2-reduktioner skal ske i takt med resten af verden, og at branchen dermed kommer til at levere reduktioner på lige vilkår i forhold til andre industrier. Det er vigtigt, at IMO tager teten her, så vi kan undgå regional EU-regulering, siger Maria Bruun Skipper, der er underdirektør i Danske Rederier.Overordnet har mødedeltagerne på forhånd opdelt sig i to grupperinger. På den ene side står Danmark sammen med andre europæiske lande, New Zealand, Australien, Canada samt en række stillehavsøer. Denne gruppe er fortaler for ganske ambitiøse CO2-reduktioner.På den anden side trækker Brasilien, Indien, Argentina og Saudi Arabien i den modsatte retning og udtrykker bekymring over de ekstra omkostninger, der følger med færre CO2-udledninger. Særlig hensynstagen til udviklingslandene er også en mærkesag for denne gruppe af lande.De internationale rederiorganisationer har med den internationale rederiforening, International Chamber of Shipping, i spidsen også bidraget til drøftelserne med tre bud på målbare reduktionsmål.- Danske Rederier ser frem til en produktiv uge, hvor vi vil gøre vores til at skubbe forhandlingerne i en ambitiøs retning. Der er ingen tvivl om, at der er stor uenighed blandt IMO-medlemmerne om vejen frem, og derfor er det afgørende, at vi i industrien bidrager konstruktivt og skubber til ambitionsniveauet, og så vi sikrer, at tidsplanen overholdes, og at den foreløbige klimastrategi kan vedtages i foråret næste år. Det er afgørende, at IMO-landene kommer ud over de principielle diskussioner, får taget fat på substansen og går i dybden med de mange interessante forslag, der er på bordet til hvordan, reduktionerne kan ske, siger Maria Bruun Skipper.