Vejdirektoratet har valgt sine brobyggere

Mandag 23. oktober 2017 kl: 12:24

Bygges på Masnedø



Af: Redaktionen Den omfattende opgave med at bygge den nye Storstrømsbro skal udføres at et joint venture bestående af Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit med Seteco Ingegneria som underrådgiver.Derudover har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører. Tilsammen kommer de tilbyggepladsen med årtiers erfaring med alle typer af internationale infrastrukturprojekter.Det valgte joint venture har som en central del af projektet placeret sin produktion af broens elementer på Masnedø i umiddelbar nærhed til det kommende byggeri. Arealet, som ligger, hvor Masnedø Gartneri har til huse i dag, er blevet eksproprieret i forbindelse med projekteringen af den kommende bro og er således blevet tilgængeligt for de bydende som muligt arbejdsareal undervejs i projektet.

Vejdirektoratet havde desuden peget på Nakskov Havn som en mulig placering af elementproduktionen, men i sidste ende har det været op til de bydende at beslutte placeringen. Således havde et enkelt joint venture peget på Polen som et muligt produktionssted, mens de tre øvrige havde enten Masnedø eller en kombination af Polen og Nakskov Havn i spil.







Vejdirektoratet forventer at underskrive en kontrakt med vinderen inden årets udgang. Derefter begynder planlægningen af de store arbejdsarealer og produktionshavnen på Masnedø, før byggeriet af broen kan gå i gang i efteråret 2018.



Fra december begynder Vejdirektoratet nedrivningen af Masnedø Gartneri, så arealet er klar til entreprenøren.





En bro til højhastighedstog

Storstrømsbroen forbinder Sjælland med Falster via Masnedø og indgår som en central del af opgraderingen af jernbanestrækningen mellem København og Rødby og videre til Femern Bælt-forbindelsen. Broen bygges til højhastighedstog i to spor og en to-sporet landevej med gang- og cykelsti. Den vil med sine 4 kilometer i længden og 100 meter i højden blive Danmarks tredje største bro efter Øresundbroen og Storebæltsbroen.







Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.













I alt fire joint venture bød på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Ud over det vindende joint venture var det:

Storstrømsbroen Contractors JV - Per Aarsleff A/S – Ed. Züblin AG med underrådgiver Rambøll A/S og underentreprenør Strabag SE

Rizzani de Eccher s.p.a – N.V. Besix S.A. – Acciona Infraestructuras S.A.

Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A. – SK Engineering & Construction Company Ltd. Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 milliarder kroner.

