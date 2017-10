Det løser ingen problemer på den lange bane

TRANSPORTORGANISATION OM DANSK-SVENSK INDSKUD I POSTNORD:

Mandag 23. oktober 2017 kl: 12:05

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Transportorganisationen ITD, der organiserer omkring 800 virksomheder på transportområdet, mener, at PostNord går i direkte og unfair konkurrence mod private danske transport- og logistikvirksomheder - med statstilskudFor ITD har det været afgørende, at aftalen sikrer, at den del af PostNords forretning, der direkte konkurrerer med private transport- og logistikvirksomheder, afvikles så hurtigt som muligt. Men det ønske får ITD ikke opfyldt med fredagens aftale.Karen Roiy, der er public affairs chef hos ITD, kalder aftalen for “en hovsaløsning, som på ingen måde er fremtidssikret. Man har villet redde stumperne af PostNord her og nu, og man forholder sig ikke realistisk til PostNords fremtidige forretningsmodel”.Hun peger videre på, at VLAK-Regeringen siger, at statsejede virksomheder ikke skal udkonkurrere private virksomheder.- Nu giver de los for, at PostNord med skattekroner i ryggen fortsat kan gå i direkte konkurrence med danske transport- og logistikvirksomheder, siger Karen Roiy.ITD havde som minimum forventet, at VLAK-Regeringen i sit udspil ville have klargjort udsigten til en fremtidig privatisering, når det er åbenlyst, at der ikke er et fremtidigt forretningsgrundlag for en statsejet PostNord-virksomhed.- Udspillet kan tolkes som, at staten nu gør PostNord salgsklar. En salgsmodning med en efterfølgende privatisering vil dog tage årevis at gennemføre, og i de år kan vi risikere, at mange private aktører må dreje nøglen om som følge af konkurrenceudsættelsen fra PostNord. En statslig aktør har intet at gøre på det private pakke- og stykgodsmarked. Derfor vil vi fortsat arbejde på en hurtig afvikling af PostNord som statsejet selskab. Vi er stærkt utilfredse med, at PostNord nu har fået en blåstempling for deres planer om at blive Nordens største logistikudbyder, siger Karen Roiy.ITD vil kulegrave finansieringsplanerne for at sikre, at de mange millioner kroner ikke skydes ind i aktiviteter, der udkonkurrerer private virksomheder. ITD er i dialog med egne advokater om at undersøge, hvorvidt der er tale om en ulovlig statsstøttesag.