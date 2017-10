Danske skatteyderes penge skal ikke bruges til unfair konkurrence hos PostNord

VOGNMANDSORGANISATION OM DANSK OG SVENSK INDSKUD I POSTNORD:

Mandag 23. oktober 2017 kl: 11:56

Af: Redaktionen Erik Østergaard peger videre på, at der ikke er nogle garantier for, at kapitaltilførslen løser PostNords langsigtede udfordringer.- Parterne må åbenbart kunne garantere, at udgiften til at afvikle tjenestemændene ikke pludselig viser sig at være betydelig større end de 1,5 milliarder svenske kroner, isge rhan og fortsætter:- Vi har tidligere hørt tal på op til 3 milliarder kroner i omkostninger til tjenestemandshåndteringen. I modsat fald er det penge lige lukt ned i et sort hul. Samtidigt undrer det, at parterne ikke ligeligt dækker regningen til rådighedsløn til de tjenestemænd, der skal afskediges. Man bruger ordet ”kompensation” om de ca. 1,5 milliarder svenske kroner, som det alene påhviler den Danske Stat at betale. Det rejser en lang række spørgsmål om den aftale, parterne indgik omkring fusionen tilbage i 2009. Endvidere lægges op til yderligere ekstern finansiering i for eksempel sale and lease back arrangementer på PostNords bygningsmasse.Erik Østergaard kan godt se en idé i at få håndteret tjenestemandsproblemet. Men han er meget lidt begejstret for, at den danske stat skal investere 267 millioner svenske kroner og den svenske 400 millioner svenske kroner i selskabet.- Vi har en melding fra konkurrencekommissær Vestager om, at man interesserer sig rigtig meget for, hvordan PostNord subsidieres. Det er min fornemmelse, at de penge til driften kan blive anvendt til en fortsat unfair konkurrence med de private vognmænd på markedet for pakker og stykgods. Det må være en absolut betingelse, at man nøje afgrænser det marked, som PostNord skal operere i, så det ikke går ud over de private operatører. Aftalen skal da også omkring såvel Folketing som EU for endelig godkendelse, siger Erik Østergaard.Den danske og svenske stat er også enige om at sætte gang i et arbejde, der skal analysere, hvordan de to lande fremadrettet håndterer omkostninger forbundet med varetagelsen af befordringspligten i de respektive lande. Samtidig skal aktionæroverenskomsten mellem Danmark og Sverige tilsyneladende genforhandles, da parterne ikke er tilfredse med konflikthåndteringsmekanismerne og de overordnede ledelsesværktøjer i aktionæroverenskomsten.I tilfælde af, at faldende brevmængder i Sverige fører til, at varetagelsen af den svenske befordringspligt bliver tabsgivende, forpligter den svenske stat sig til at kompensere for dette.Interesserede kan se mere om aftalen