Busvognmændene siger farvel til direktøren gennem 25 år

Mandag 23. oktober 2017 kl: 10:59

Af: Redaktionen Afskedsreceptionen finder sted på Børsen i Slotsholmsgade i København mellem klokken 15 og 17.





Ud over at markere, at Steen Bundgaard går p åpension, markerer receptionen også, at han 1. november har 25 års jubilæum i Danske Busvognmænd og fylder 65 år 26. november.

















