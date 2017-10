11 transportorganisationer kræver seriøs behandling af udstationeringsregler

Mandag 23. oktober 2017 kl: 10:48

Transporten bruges som handelsvare

“Vi anser denne tilgang for en meget konstruktiv og nyttig vej fremad, idet vi anerkender, at transportsektoren allerede er underlagt PWD's regler”

“Det vil gøre enhver yderligere drøftelse om mobilitetspakken endnu mere kompliceret, og medlemsstaterne mere tilbageholdende med at indgå kompromiser”

Af: Redaktionen Organisationerne mener, at vejtransportsektoren af visse medlemsstater bliver anvendt som et redskab til at nå frem til en løsning på PWD-forslaget. I øjeblikket cirkulerer der mindst to forslag - fra Spanien og fra Visegrad-gruppen, der består af Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn - som anmoder beskæftigelses- og socialministrene om at tage vidtrækkende beslutninger om, og hvordan, man skal anvende reglerne i PWD på vejtransport.I brevet fremhæver de 11 organisationer, at nye regler, der ikke tager hensyn til transportsektorens særlige forhold, efter organisationernes opfattelse vil give operatører mulighed for at være permanent fraværende fra deres hjemlande uden at falde ind under reglerne i PWD.Organisationerne henviser til, at EU-Kommissionen i foråret foreslog, at regler for udstationering af arbejdstagere skal gælde fra dag ét for cabotagekørsel, men at en undtagelse på tre dage for international transport i henhold udstationeringsdirektivets regler var acceptabel og blev foreslået af EU-Kommissionen., lyder det fra organisationerne, som frygter, at vejtransportsektoren på beskæftigelsesministrenes kommende møde vil blive brugt som en ”handelsvare” uden forudgående, og indgående drøftelse om forslagene fra EU-Kommissionen, og endda før EU-Parlamentet er begyndt at drøfte forslagene.Risikoen er ifølge de 11 organisationer, at der laves regler om udstationering af arbejdere til vejtransport, som vil skabe endnu mere kaos, end man oplever i dag med nationale løsninger og administrative byrder., påpeger organisationerne i deres henvendelse.Administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, finder det stærkt betænkeligt, at visse lande ved deres forslag forsøger at ”kuppe” og tage udstationeringsdirektivet som ”gidsel”, inden der overhovedet er taget hul på forhandlingerne om vejtransportpakken.- Lykkes de pågældende landene med det, betyder det, at et væsentligt element af vejtransportpakken allerede bliver fastlåst. DTL er stærkt bekymret for, at uagtet udstationeringsdirektivet vil gælde for cabotagekørsel fra dag ét, så vil en udvidelse til ikke at lade international kørsel omfatte af udstationeringsdirektivet før efter fem eller ti dage indebære en latent risiko for, at man grundet Danmarks begrænsede geografiske størrelse, vil skabe mulighed for ubegrænset cabotagekørsel, international kørsel og eventuel kombitrafik på permanent basis gennem kombination af forskellige regler. Konsekvensen vil være, at man åbner en ladeport på vid gab for ubegrænset social dumping og skævvridning i konkurrencen i forhold til nationale vognmænd, siger Erik Østergaard.Brevet til kommissærerne er afsendt af Nordic Logistics Association (NLA) på vegne af organisationer i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Holland, Belgien, Østrig, Tyskland og Frankrig.







Interesserede kan se brevet her:









Interesserede kan se brevet

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.