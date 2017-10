Udenlandske lastbiler havde tyve-besøg

Mandag 23. oktober 2017 kl: 10:28

Af: Redaktionen Tyvene havde i de fleste tilfælde skåret presenningerne op og stjålet varer fra nogle af lastbilernemens andre ikke er blevet lettet for varer.Midt- og Vestsjællands Politi, der har været på stedet for at undersøge sagen nærmere, oplyser, at det hovedsaligt er lastbiler, hvor føreren var udlænding, der har haft indbrud.Politiet har ingen ide om, hvem der er gerningsmand til de mange tyverier, og vil derfor gerne høre fra borgere, der har oplysninger om sagen. Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.