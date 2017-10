Øget politiindsats skal øge fremkommelighed og give færre uheld på motorvejen

Mandag 23. oktober 2017 kl: 10:22

Indsatsten tager udgangspunkt i analyse

at der i perioden 1. okt. 2016 - 1. dec. 2016 i alt blev registreret 44 uheld, som alle var materiel skadeuheld uden personskade

at 30 ud af 44 uheld skete om mandagen og fredagen

at 21 uheld skete i morgentrafikken og 23 i eftermiddagstrafikken

at Kolding kommune er mest belastet med 17 uheld og dernæst Horsens kommune med 11 uheld

at 10 uheld er solo-ulykker

at 15 uheld er harmonika sammenstød, hvoraf de 7 er i Kolding kommune

at ud af de resterende 19 ”simple” uheld er der involveret lastbiler i de 7

at 75 procent af uheldene sker i dagslys, hvoraf sigtbarheden er over 100 meter i 95,5 procent af disse uheld

at føret har været vådt i 23,5 procent af uheldene

at der er mere og mere trafik

Af: Redaktionen Indsatsen betyder også en konsekvent bødeudstedelse ved konstaterede overtrædelser som for eksempel uopmærksomhed, manglende afstand til forankørende, manglende overholdelse af overhalingsforbuddet for lastbiler, placering på vejen samt anden hensynsløs kørsel for derved at påvirke bilisternes adfærd.- Vi håber, at vore synlige tilstedeværelse i kombination med bødeblokken vil gøre en forskel, siger vicepolitiinspektør Verner Pedersen fra Hunde- og Færdselscentret i Sydøstjyllands Politi.- Men det gør det jo ikke alene. Det er nødvendigt, at bilisterne selv bidrager til færre uheld og større fremkommelighed på vores tæt trafikerede motorveje ved helt banalt at overholde færdselsloven, siger han videre.Verner Pedersen understreger, at det handler om at være opmærksom og forudseende som bilist i den tætte trafik og om at holde afstand og så holde til højre, så trafikken kan glide uden evindelige stop and go.- Derfor skal lastbilerne også overholde overhalingsforbuddene, så den samlede trafik kan afvikles mere glidende, siger han.Tidligere var det kun i myldretidstrafikken, at man risikerede at holde stille på motorvejen, men i dag er det ikke længere til at forudse, hvornår trafikken går i stå.- Den trængsel vi oftest er vidne til opstår typisk som følge af flaskehalse ved eksempelvis tilkørselsramper, hvor vi generelt også har flest uheld. En anden flaskehals er de sammenfletnings strækninger, vi har ved Hornstrup nord for Vejle Fjord Broen samt sammenfletningen med E-20 både ved Skærup og ved Kolding Nord. Problemet vurderes dog stadigt, - alt fald indtil videre, at være størst i myldretidstrafikken. Endvidere er E-45 den vejstrækning i Sydøstjyllands Politikreds, hvor der sker flest uheld, hvilket også er en medvirkende årsag til kødannelse og stilstand på motorvejen, siger Verner Pedersen.Indsatsen bygger på en analyse af registrerede uheld på motorvej E45 på den strækning, der løber gennem Sydøstjyllands Politikreds. Analysen omfatter perioden fra 1. oktober til 1. december sidste år og fokuserer udelukkende på uheld sket på hverdage i morgen- og eftermiddagstimerne i tidsrummet mellem klokken 6.00 til 10.00 og tidsrummet mellem klokken 14.00 og 18.00.Politiet peger på, at det må antages, at der ud over de registrerede uheld er adskillige andre uheld og forhold, som udløser nedsat fremkommelighed og kødannelse, men som ikke er kommet til politiets kendskab.Analysen viser blandt andet:Trafikken på de danske motorveje bliver tættere og tættere og er ifølge tal fra Vejdirektoratet steget med 26,3 procent siden 2010.viser tal fra Vejdirektoratet.