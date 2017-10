PostNord får 2,2 milliarder svenske kroner til omstilling

Mandag 23. oktober 2017 kl: 10:10

Af: Redaktionen Aftalen er ifølge PostNord bygget sådan op, at den danske stat bidrager med 1,533 milliarder svenske kroner - cirka 1.186 milliarder danske kroner - som skal gå til at opretholde postomdelingen og til at dække de ekstra omkostninger, som PostNord får, når de danske medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår, skal sige op. De ansatte på særlige vilkår er tidligere tjenestemænd.Derudover udgør cirka 267 millioner svenske kroner - cirka 207 millioner danske kroner - et egenkapitalbidrag fra den danske stat og cirka 400 millioner svenske kroner udgør et egenkapitalbidrag fra den svenske stat.- Digitaliseringen betyder, at det er nødvendigt med en markant omstilling af den danske virksomhed. Vi er derfor meget glade for, at ejerne er blevet enige om en finansiering og står sammen om at bakke op om PostNords virksomhed. Det betyder, at vi kan holde tempoet i omstillingen af den danske virksomhed. Sammen med de varslede ændringer i den svenske postlov skaber det de bedste forudsætninger for koncernens fortsatte stabilitet og strategiske udvikling, siger Jens Moberg, der er bestyrelsesformand i PostNord.- Når omstillingen er gennemført, kan vi opretholde vores samfundsservice med en lønsom brevvirksomhed, selv om der er lave brevmængder i Danmark. Og vi kommer til at blive rollemodel for alle postselskaber i verden, som også oplever faldende brevmængder, siger han videre.