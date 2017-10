Buschauffør får dusør for effektiv indsats ved busbrand

Torsdag 19. oktober 2017 kl: 09:35

Af: Mikael Hansen Nu har politidirektør Lene Frank, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi tildelt Per Thorning en kontant dusør.Politidirektøren skriver:”På baggrund af din indsats den 11. maj 2017, hvor dine handlinger førte til, at branden ikke udviklede sig med tragiske følger, har jeg besluttet at tildele dig en dusør.”Per Thorning er samtidig blevet inviteret til et arrangement på politigården i Næstved, hvor han og andre dusørmodtagere skal fejres for deres indsats.I BT’s referat fra den 12. maj 2017 forklarer Jens Frederiksen fra Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi hændelsen sådan:-Der gik ild i bussen mens den kørte på motorvejen. Chaufføren kørte hurtigt ind til siden, hvor han fik de ca. 30 passagerer hurtigt ud. Alle passagerer er uskadte og en erstatningsbus er tilkaldt. Chaufføren skal forbi skadestuen efter at være udsat for meget røg fra den nedbrændte bus. Vi antager på nuværende tidspunkt, at det skyldes et problem i motorrummet.Busbranden lukkede Vestmotorvejen ved Storebælt i mange timer den 11. maj.