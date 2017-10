Køre- hviletidsreglerne gælder også tømning af nedgravede affaldscontainere

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 17:00

Af: Redaktionen En undtagelse for køre-hviletidsreglerne forudsætter, at der er tale om en husstandsindsamling, forstået som kørsel ”fra dør til dør”. Altså indsamling af skraldeposer ved hver husstand. Kuberne på gaden - eller nedgravede containere - som borgerne går hen til med deres affald, er at sammenligne med en storskraldscontainer, og her er vognmanden som ikke undtaget for køre- og hviletidsreglerne.