To trafikulykker påvirkede trafikken på Motorvej E45

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 15:04

Af: Redaktionen Trafikulykken ved Kolding skete i nordgående retning. Her stødte to lastbiler sammen, og de resulterede i en 12 kilometer lang kø.Den anden ulykke skete ved afkørsel 53 syd for Skanderborg i sydgående retning, hvor seks personbiler var involveret.Ingen personer er kommet til skade ved de to ulykker.