Efter ni måneder ligger det tunge marked på niveau med sidste år

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 13:42





Mærke



Periode



Periode året før



Ændring, Antal



Antal



Andel



Antal



Andel



Volvo Trucks



967



28,6 %



1.012



30,1 %



-4,4 %



Scania



782



23,1 %



867



25,8 %



-9,8 %



Mercedes-Benz



681



20,1 %



522



15,5 %



30,5 %



MAN



515



15,2 %



521



15,5 %



-1,2 %



DAF



205



6,1 %



147



4,4 %



39,5 %



Iveco



183



5,4 %



258



7,7 %



-29,1 %



Renault Trucks



50



1,5 %



38



1,1 %



31,6 %



Dennis Eagle



1



-



-



-



100,0 %



Total



3.384









3.365









0,6 %



Af: Jesper Christensen Trods frem- og tilbagegang er der ikke sket de store ændringer i rækkefølgende, selvom de to traditionelt førende lastbilleverandører i Danmark - Volvo Trucks og Scania - må konstatere, at afstanden til nummer tre - Mercedes-Benz - er blevet mindre.Den seneste statistik fra De Danske Bilimportører viser, at Volvo Trucks, Scania, MAN og Iveco er gået tilbage i årets første ni måneder, mens Mercedes-benz, DAF og Renault Trucks er gået frem. I faktiskt antal leverede biler er fremgangen størst hos Mercedes-Bens. I forhold til samme periode sidste år har den tyske lastbilproducent i år leveret 159 flere lastbiler over 16 ton. DAF har leveret 58 flere og Renault Trucks 12 flere.I den anden ende har Volvo Trucks leveret 45 færre lastbiler, Scania 85 færre, MAN 6 færre og Iveco 75 færre.