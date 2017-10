Randers får nyt Iveco-serviceværksted

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 13:28

Indehaver af Kronjyllands Erhvervsbiler, John Hansen (th.), administrerende direktør i Stiholt Erhvervsbiler A/S, Michael Gadekær (tv.) samt sælger Georg Ragoczy (midt).

Af: Redaktionen Stiholt, der skal dække området fra Skagen til Randers, er ifølge administrerende direktør i Stiholt Erhvervsbiler A/S, Michael Gadekær, glad for det kommende samarbejde med Kronjyllands Erhvervsbiler.- Iveco har tidligere været i Randers, og der er stadig mange biler kørende i området. Derfor så vi Kronjyllands Erhvervsbiler som den helt rigtige til at løfte opgaven i det sydligste af vores ansvarsområde, siger han.Indehaver af Kronjyllands Erhvervsbiler John Hansen supplerer Michael Gadekær ved at pege på placeringen på Bogensevej i Randers SV tæt på Motorvej E45, et stort udenoms areal og et værksted med højt til loftet.- Her vil vi kunne servicere alle erhvervskøretøjer. Det er også derfor vi har valgt at blive full range serviceværksted og kan dermed servicere og reparere både varebilerne, lastbilerne og busserne fra Iveco, siger John Hansen og fortsætter:- Desuden glæder vi os over, at Stiholt vil have en sælger, Georg Ragoczy, fast tilknyttet til vores værksted, for det bringer mere dynamik til en afdeling, når der også fokuseres på nybilsalget i området.Georg Ragoczy’s kontor er blevet indrettet og klar til at modtage de første interesserede kunder.- Samarbejdet er et rigtig godt supplement til værkstedets igangværende aktiviteter på det tunge lastvognssegment, hvor vi nu fremover også kan vokse på den lette varevognssegment, hvor Daily serien jo er en utrolig populær varevogn, siger John Hansen og peger på, at det erfarne personale hos Kronjyllands Erhvervsbiler glæder sig til at tage sig godt af de nye kunder og deres erhvervsbiler.Den nye Iveco afdeling i Randers er ikke helt ny, da der tidligere har været autoriseret Iveco-værksted på adressen. Ligesom den gang er det John Hansen, der står bag disken og modtager kunderne.