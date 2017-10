Havneudvidelse giver unikke muligheder

Af: Redaktionen Kalundborg Havn står selv bag udvidelsen med 330.000 kvadratmeter med 500 meter kaj og 15 meters vanddybde. Projektet handler om at udvikle det lokale erhvervsliv samt beskæftigelsen og fremtidssikre havnen til det voksende krydstogtmarked. Blue Water Shipping peger på, at Kalunddborg Havn med udvidelsen bliver en attraktiv lokation for krydstogtrederierne- Vi har årtiers erfaring med at udvikle krydstogtaktiviteter og kan bidrage med turnarounds (passager- og besætningsskifte), terminalhåndtering samt en lang række øvrige services til krydstogtskibene. Det nye havneområde bliver en unik turnaround-mulighed for baltiske krydstogter samt for krydstogter langs den norske kyst. Krydstogtindustrien vokser, og det gør skibene også. Med denne udvidelse gøres havnen i vores øjne til en attraktiv lokation for krydstogtrederierne, siger Hans Chen Braas, der er Manager, Port Agency & Cruise, hos Blue Water København.Kalundborg Havn ligger tæt på København, Kastrup Lufthavn og motorvejsnettet. Derfor står havnen stærkt på krydstogtmarkedet, vurderer både Blue Water, havnen selv og den tredje partner i projektet, som er tyske PWL Port Services. Det nye havneområde forventes at være i drift fra foråret 2019.