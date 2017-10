Antallet af piratangreb er faldet

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 10:45

Pratangreb påvirker landenes muligheder for vækst

Af: Redaktionen Piratangrebene er blevet færre siden 2015, hvor 190 skibe blev overfaldet i løbet af de første ni måneder. I 2017 er tallet faldet til 121 hændelser, der blandt andet omfatter kidnapninger og røverier. En nedadgående tendens i tallene, som man også så sidste år, hvor der var 141 piratangreb i den tilsvarende periode.Trods nedgangen i tallene, truer piraterne fortsat. I Nigeria har man i løbet af 2017 oplevet 20 kidnapninger, hvor piraterne har været udstyret med våben og har kidnappet besætningsmedlemmer.39 ud af de i alt 49 besætningsmedlemmer, der i år er blevet kidnappet globalt, var om bord på skibe ud for Nigerias kyst.International Maritime Bureau, IMB, der overvåger piratangreb globalt, offentiggjorde tallene for året første ni måneder tirsdag aften.IMB’s direktør Pottengal Mukundan betegner situationen i Nigeria for bekymrende.- Generelt er farvandet i og omkring Nigeria fortsat risikofyldt til trods for, at den nigerianske flåde i flere tilfælde har været til stede. Vi anbefaler, at man er på vagt overfor faren. Antallet af angreb ud for Guineabugten kan være meget højere end vores tal viser, da det ikke er alle angreb, som bliver indrapporteret, siger Pottengal Mukundan.Hos Dansk Rederier glæder man sig over nedgangen i antallet af angreb, men her anbefaler man også medlemmerne til at sørge for at have sikkerheden i orden, hvis man har skibe i området ud for Nigeria og andre steder, hvor der er risiko for piratangreb.- Trods nedgangen i det samlede antal angreb sammenlignet med samme periode sidste år er særlig det store antal kidnapninger ud for Nigeria bekymrende. Vi ser, at det rammer alle typer skibe. Derfor er det vigtigt, at der både er politisk opmærksomhed om problemet, og at rederierne fortsat har fokus på sikkerheden, siger underdirektør i Danske Rederier, Maria Bruun Skipper.Piratangrebene i regionen i og omkring Guineabugten er ikke blot et problem for rederiene. Det er også et problem for landene, som går glip af væksten.- Sikkerhed til søs har betydning for vækstmulighederne i for eksempel i Guineabugten. Derfor er det vigtigt, at landene i de piratplagede regioner påtager sig deres ansvar og får opbygget tilstrækkelige kapaciteter til at bekæmpe pirateriet. Det er positivt, at Danmark som en stor søfartsnation har påtaget sig den vigtige opgave med at hjælpe med kapacitetsopbygning blandt andet gennem træning og uddannelse. En indsats, vi håber, vil fortsætte, når den nuværende danske pirateristrategi skal revideres inden dens udløb i slutningen af 2018, siger Maria Bruun Skipper.