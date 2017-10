Producent af hurtige tog forbedrer sin score i bæredygtighedsindeks

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 10:30

Om Alstom

Alstom arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet, og virksomheden udvikler og sælger systemer, udstyr og tjenester til transportsektoren

Alstom tilbyder en komplet række løsninger lige fra højhastighedstog til metroer, sporveje og e-busser, passagerløsninger, tilpassede tjenester (vedligeholdelse, modernisering), infrastruktur- og signalløsninger samt digitale mobilitetsløsninger

Alstom er verdensførende inden for integrerede transportsystemer

Virksomheden omsatte for 7,3 milliarder eurp og modtog bestillinger for 10,0 milliarder euro i regnskabsåret 2016/17

Alstom har hovedkontor i Frankrig og er til stede i over 60 lande og har 32.800 medarbejdere

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Alstom har med en samlet score på 80 ud af 100 i DJSI-rankingen, forbedret sin position med to point i forhold til forrige år blandt de 3.400 selskaber, som var inviteret til at deltage i vurderingen. Alstom er nu blandt de bedste 5 procent. I år har Alstom vist særligt gode fremskridt inden for god forretningsskik, klimastrategi, produktansvarlighed samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.- Hos Alstom er vi utroligt glade for, at vi for syvende år i træk er blevet valgt til DJSI World og DJSI Europe, hvilket er endnu et bevis på, at vi gør en indsats for at skabe innovative og bæredygtige mobilitetsløsninger og anvende en ansvarlig forretningspraksis. Vi er især stolte over vores vedvarende forbedringer i løbet af de sidste 2 år, siger Cécile Texier, der er direktør for bæredygtighed og CSR.DJSI World, som blev lanceret i 1999, er det første globale indeks, som bruges til at følge de førende bæredygtighedsdrevne virksomheder baseret på RobecoSAM’s analyse af finansielt vigtige kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse samt S&P DJI's robuste indeksmetode.Hvert år laver RobecoSAM en vurdering af verdens største virksomheders bæredygtighed via sin såkaldte Corporate Sustainability Assessment (CSA), som benytter en konsekvent, regelbaseret metode til at omregne gennemsnitligt 600 datapunkter pr. virksomhed til en samlet score. Denne score afgør, om en virksomhed medtages i Dow Jones' bæredygtighedsindeks.