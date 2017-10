Fremtidens energiteknologi får 183 millioner kroner i støtte

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 10:14

Tankstationer til brintbiler



Fakta:

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP - støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050

EUDP uddeler i efteråret ca. 183 millioner kroner til nye projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi. EUDP uddelte i foråret 130 millioner kroner til projekter under det tidligere ForskEL-program, som blev lagt ind under EUDP som del af PSO-aftalen. Dermed afsættes der i 2017 i alt cirka 313 millioner kroner til nye projekter under EUDP

Af de 183 millioner kroner EUDP uddeler, gives de 153 millioner kroner i tilskud til 30 projekter til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Herudover har EUDP med 30 millioner kroner støttet 25 projekter vedrørende internationalt samarbejde med henblik på at hjemtage energiteknologisk viden til Danmark

Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner og en øget eksport på 2 kroner for hver støttekrone i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen

Projektejerne bidrager selv med 145 millioner kroner til projekterne

Der var søgt støtte for 579 millioner kroner i denne ansøgningsrunde

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tidligere i år uddelte EUDP 130 millioner kroner til energiteknologiske løsninger. Med de netop uddelte 183 millioner støttekroner kommer støttebeløbet i år op på 313 millioner støttekroner til fremtidens energiteknologi.- Jeg er glad for, at EUDP har udmøntet 183 millioner kroner til nye udviklings- og demonstrationsprojekter, som skal bidrage til at fremme den grønne omstilling i Danmark - og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse. Det betyder, at der under EUDP er udmøntet i alt 313 millioner kroner i 2017 på nye projekter, som bidrager til at fremme dansk teknologiudvikling på energiområdet, hvilket jeg er meget optaget af at understøtte, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).EUDP har valgt at støtte udviklingen af en ny generation af brinttankstationer til markeder i både EU og USA. Brinten kan produceres ud fra vind- eller solenergi, og i projektet skal tankningskapaciteten fordobles og omkostningerne halveres.Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt ser EUDP’s uddeling af midler til udvikling og demonstration af energiteknologier i et større internationalt perspektiv.- Med regeringens beslutning om at deltage i det internationale samarbejde Mission Innovation har regeringen en målsætning om at afsætte mindst 580 millioner kroner i 2020 til fremme af grønne energiteknologiske løsninger. EUDP-ordningen vil være helt central i forhold til at udmønte de midler til gavn for den grønne omstilling og vækst og beskæftigelse i Danmark, siger Lars Chr. Lilleholt.Ministeren understreger, at regeringen fortsat vil arbejde for, at EUDP-midlerne også i de kommende år forhøjes.Det andet af de to fremhævede projekter drejer sig om flydende havvindmøller. Havmøller står normalt på fundamenter på havbunden. Men de fundamenter kan kun bruges ved havdybder ned til 40-50 meter. Flydende møller kan derimod placeres i områder med flere hundrede meters dybde, hvilket kan gøre potentialet for havvindmøller meget større. Eksempelvis ligger ca. 60 procent af markedspotentialet for offshore vindkraft i USA og Japan på havdybder, hvor bundfæstede løsninger ikke er mulige eller alt for omkostningstunge.