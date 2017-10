Nye sporvogne skal køre inde i Storebæltsbroen

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 09:34

Sporvogne blev testet i England



Af: Redaktionen I 2016 besluttede Sund & Bælt at investere i nye sporvogne, da de gamle sporvogne var gamle og efterhånden udtjente. Det betyder, at medarbejdere også fremover kan transportere tungt materiel ved hjælp af sporvogne gennem Storebæltsforbindelsens højbro (Østbroen).- På den måde forstyrrer vi ikke trafikken på broen, da vi transporterer tungt materiel inde i broen i stedet for på vejbanen. Vores medarbejdere slipper for at flytte værktøjer og komponenter, der samlet set kan løbe op i adskillige tons, på håndtrukne vogne via smalle gangbroer, siger Christian Skovgaard Andersen, der er projektleder i Sund & Bælt Holding A/S.Christian Skovgaard Andersen rejste til Sheffield, England, for at teste, om sporvognene var funktionsdygtige og lever op til Sund & Bælts behov, inden de bliver transporteret til Danmark.- Vi testede blandt andet, om alle sensorer virkede korrekt, om dørene kunne åbne og lukke, om sporvognene faldt ned fra skinnerne ved for meget vægt, og om de bremsede efter hensigten. Derfor læssede vi sporvognene med fire store jernklodser på tilsammen ét ton, og efter lidt justeringer fungerede det hele, som det skulle, fortæller Christian Skovgaard Andersen.Sporvognene bliver transporteret ti Danmark i slutningen af oktober. Herefter vil de blive installeret og sat i drift, så de forhåbentlig er i fuld drift inde i Storebæltsbroens højbro i løbet af december.





