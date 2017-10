Grenaa Havn tager mod endnu en rig

Fredag 13. oktober 2017 kl: 19:55

Atlantic Amsterdam ankommer til Grenaa Havn.

Af: Redaktionen Grenaa Havn er en af de havne, som har optimale faciliteter og gunstige besejlingsforhold til sådanne opgaver. Det er ifølge Henrik Carstensen en stor anerkendelse af Grenaa Havn og de omkringliggende virksomheder, som opfylder betingelserne for at kunne modtage rigge. Aktuelt er der er tale om beboelsesriggen Atlantic Amsterdam, som ejes af Singapore-selskabet Teras Offshore. Riggen ankom fra den engelske østkyst, hvor den afgik fra feltet med retning mod Grenaa. Atlantic Amsterdam har 136 enkeltværelser, opholdslokaler, træningslokaler og sauna. Riggen, der er bygget i 1982, måler 75 x 86 meter og vejer tæt på 10.000 ton.Riggen forventes at ligge i havnen i fire-seks måneder og skal gennemgå det lovpligtige femårige SPS-eftersyn (Special Periodic Survey), som alle rigge skal gennemgå. Det indebærer både opgaver til havnen og lokale virksomheder.Grenaa Havn fortsætter indsatsen mod lignende opgaver fremover- Vi har en unik beliggenhed lige ud til de centrale sejlruter i Kattegat og en attraktiv vanddybde. Som Danmarks mest centrale dybvandshavn har vi de rette omgivelser til flere vedligeholdelsesopgaver på borerigge. Vi vil gøre en stor indsats for at besætningen om bord på Atlantic Amsterdam føler sig velkommen i Grenaa og får udført opgaverne til selskabets fulde tilfredsstillelse, siger Henrik Carstensen.Atlantic Amsterdam får plads ikke langt fra den noget større rig Mærsk Inspirer, som i forvejen ligger i Grenaa havn.