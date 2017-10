Dækservice får ny afdelingsleder

Fredag 13. oktober 2017 kl: 12:11

Af: Redaktionen Christian Nonbo er sammen med sin kæreste og parrets to små børn for nyligt flyttet til Tilst fra Amager, hvor han arbejdede som værkfører hos Super Dæk Service. Christian Nonbo har en bred viden som mekaniker, og kan hjælpe kollegaerne, hvis udfordringer skulle opstå på værkstedet.







Christian Nonbo og kollegaerne genåbner den tunge afdeling, hvilket længe har været et ønske fra de lokale kunder. Christian Nonbo håber på længere sigt, at lokalt landbrug og Lastvognskunder kan generere til en medarbejder mere. Christian Nonbo har dog flere mål for afdelingen i Skejby.





- Afdelingen skal blive større - ikke fysisk - men vi skal have flere ansatte og kunder ind gennem porten. Det skal ikke nødvendigvis være flere nye kunder, men eksisterende kunder, som har lyst til at komme igen og igen, siger Christian Nonbo.





Om Super Dæk Service Super Dæk Service er med over 60 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet en af Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder og betjener både private, virksomheder, industri og landbrug.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.