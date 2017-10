VLAK-Regeringen opretholder grænsekontrollen

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 13:23

Fakta

Danmark har siden 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol i de danske havne med færgeforbindelse til Tyskland samt ved den dansk-tyske landegrænse.

Den nuværende midlertidige grænsekontrol gennemføres på baggrund af den særlige procedure i artikel 29 i Schengengrænsekodeksen, hvorefter Minsterrådet på baggrund af en indstilling fra EU-Kommissionen kan henstille til en eller flere medlemsstater at indføre midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser. Ministerrådet har senest 11. maj 2017 vedtaget en henstilling om at forlænge den midlertidige grænsekontrol i Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge indtil 12. november 2017.

VLAK-Regering har onsdag besluttet at opretholde den midlertidige grænsekontrol for en periode på seks måneder i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25 og 27 (normalproceduren), når den midlertidige grænsekontrol på det nuværende grundlag ophører 12. november 2017. Beslutningen er truffet med henvisning til migrationssituationen og terrortrusselen mod Danmark

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - En forudsætning for den fri bevægelighed er, at der er styr på Europas ydre grænser. Og selv om vi lige nu oplever lave indrejse- og asyltal i Danmark, må vi desværre konstatere, at der fortsat er et stort pres på Europas ydre grænser. Samtidig kan vi ikke lukke øjnene for den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Regeringen har derfor fundet det nødvendigt, at grænsekontrollen opretholdes indtil videre, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg peger på, at politiet også fremadrettet vil udføre kontrol ved grænsen til Tyskland for at afvise personer, der ikke opfylder betingelserne for lovlig indrejse i Kongeriget.Rigspolitiet inddrager allerede i dag vurderinger af sikkerhedssituationen i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol, og kontrollen forventes overordnet at blive udført som i dag - også efter 12. november. Det vil også fortsat være politiet med bistand fra Forsvaret, der udfører kontrollen.VLAK-Regering har orienteret EU-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om beslutningen.