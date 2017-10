Håndværkere og vognmænd inviterer til erhvervspolitisk Topmøde

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 12:16

Trafik, parkering og trængsel

Frank Jensen (A), overborgmester

Mette Annelie Rasmussen (B)

Jakob Næsager (C)

Sisse Marie Welling (SF)

Alex Vanopslagh (LA)

Carl-Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester

Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Ninna Hedeager Olsen (EL)

Niko Grünfeld (AL)

Af: Redaktionen Der er på forhånd valgt fire hovedemner ud til debat, hvoraf ét er høj aktuelt i transportbranchen:Vognmandslauget vil spørge politikerne, hvordan de ser på de lokale virksomheder? Hvad er, efter deres mening, gode rammevilkår for erhvervslivet? Hvordan vil de sikre, at folkeskolen bliver bedre til at inspirere eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse? Og ikke mindst, hvad de vil gøre ved trængslen i København?Ved debatmødet kan man møde:Debatmødet foregår onsdag 1. november klokken 17-19 i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2 i København.