Lastbilchauffør overså cyklist

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 11:47

Af: Jesper Christensen Lastbilchaufføren ramte cyklisten, der blev kørt til akutmodtagelsen for kontrol. Cyklisten havde cykelhjelm på og kom umiddelbart ikke til skade. Den 55-årige lastbilchauffør blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, hvilket han erkendte.













