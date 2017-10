Göteborg og Stockholm får flere togforbindelser uden stop

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 11:36

Af: Jesper Christensen Satsningen på forbindelsen betyder også, at der kommer flere forbindelser med SJ's intercity-tog, som får fire nye ugentlige afgange.









- Vi gennemfører en reel satsning på forbindelsen mellem Stockholm og Göteborg. Hver dag er der 50 afgange at vælge mellem - heraf de fleste med X200, siger Maria Hofberg, der er forretningschef hos SJ.









- For dem, der helst vil rejse billigt tilbyder vi næste år flere afgange med intercitytog, siger hun.









SJ oplyser, at antallet af rejsende med selskabets fjerntog er vokset med 35 procent de seneste fem år på linierne fra Stockholm, Malmö, Karlstad og Kalmar. Siden SJ kom tilbage på sporet mellem Göteborg og Malmö med forbindelse til København, er der skabt 800.000 nye rejser.









Det stigende antal rejsende øger behovet for flere tog. SJ arbejder på at købe godt 30 nye hurtigtog, som skal kunne køre op til 250 km/t, hvilket vil gøre dem til de hurtigste i Sverige. Det er planen, at de nye tog skal sættes ind i trafikken om fire år - i 2021.









