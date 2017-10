Nordens største havn fastholder priserne

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 11:20

Af: Jesper Christensen Havnetaksterne i Göteborg, der er baseret på fartøjernes bruttovægt og type, finansierer eksempelvis vedligeholdelse af havneanlæggene, trafikinformation og sikkerhed.









Göteborgs Hamns administrerende direktør, Magnus Kårestedt fremfører, at taksterne holdes i ro for at styrke erhvervslivets, søfartens og havnens udvikling.









- Samtidig vil vi gøre vort til at bremse en udvikling, som går mod øgede logistik-omkostninger for svensk erhvervsliv, siger han.









Taksterne har kunnet fastholdes på 2015-niveau på grund af en god omkostningsstyring. Magnus Kårestedt håber, at andre virksomheder i logistikkæden vil se deres omkostninger i gennem på samme måde.









- Vi må alle hjælpes ad og tage ansvar for at svensk industris logitisk er omkostningseffektiv. Det er afgørende for konkurrenceevnen, siger han.









Grøn søtransport bliver belønnet

I en årrække har Göteborgs Hamn belønnet skibe, der ligger på et højt miljøniveau, med rabat på havnetaksterne. Rabatten bliver givet på baggrund af to anerkendte index og bliver i dag givet til omkring en tredjedel af skibene, der anløber havnen i Göteborg. Derudover får skibe, der overgår til flydende naturgas - LNG - yderligere rabat.









- I løbet af 2018 forventer vi os en stor øgning af LNG-anløb i havnen og dermed en større udnyttelse af vores LNG-rabat. Det er godt at se, at der sker en omstilling, og vi hilser LNG-skibe velkommen til havnen med 20 procent rabat på hvert anløb, siger Magnus Kårestedt.









Göteborgs Hamn har som noget nyt i år besluttet at forlænge rabat-perioden for krydstogtskibe til også at omfatte december. Håbet er, at det vil føre til flere krydstogtanløb i december ti gavn for julehandlen i Göteborg.













