Regler på transportområdet står over for forenkling

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 10:52

Af: Redaktionen Blandt forslagene var bl.a. bedre mulighed for at levere varer i byerne om morgen, så eventuelle kommunale støjforbud træder i kraft klokken 6.00 i stedet for klokken 7.00.- Det er et ønske fra flere af vores virksomheder, der leverer dagligvarer til supermarkeder, hvor forslag vil betyde en ekstra time til at levere varerne, hvilket er et skridt i den rigtige retning, siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.Derudover var der også forslag om digitalisering af miljøzonemærker, enkle regler for tvangsruter til farlig gods og bedre regler for dyretransporter.- Vi er hele tiden på udkig efter de både små og store ændringer, der kan forbedre vilkårene for transportbranchen. Nu har branchen leveret en hel stribe af forslag, og vi ser meget frem til den videre behandling i regeringen, siger Rune Noack.