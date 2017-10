Skagen gør krydstogtstatur

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 10:44

Af: Redaktionen Gæsterne er kommet fra 89 nationer. Det fleste gæster er dog kommet fra to lande - 14.118 har været fra Storbritannien og 8.234 fra USA.90 procent af gæsterne - præcist 29.273 - har været i land.Ud af de 29.273 gæster har de 9.720 været på ture i Skagen, Frederikshavn, Sæby og på Vestkysten, mens de 19.553 har oplevet Skagen på egen hånd.Af de 9.720, der har deltaget i ture, har de 7.674 været på ture, der kun har omfattet attraktioner i Skagen, mens 2.046 har været på ture, der har været en kombination af Skagen, Sæby og Frederikshavn samt Vestkysten.- Vi ved, at der gennem årene har verseret en myte om, at vi kører alle krydstogtgæsterne ud af Skagen og/eller på shopping ture til Aalborg. Vi håber, at vi med ovenstående oplysninger en gang for alle kan aflive den myte, siger Anne Sofie Rønne Jensen, der er Cruise Manager hos Cruise Skagen.