Vognmand i Hanstholm har fået en fire-akslet med kran

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 10:17

Af: Redaktionen Lastvognen har en akselafstand på 4.300 mm, fuld luftaffjedring, frontoverhæng ført ud igennem fronten for frontstøtteben, New York førerhuspakke, My Truck App, medieanlæg med touch skærm og meget mere.Montering af kran og opbygning samt lakering af undervogn er foretaget hos Give Kranservice.Lakering af plastdele på førerhus har Nordjysk Autolakering stået for.Levering og klargøring er foretaget af Volvo Truck Center Aalborg.