Man skal ikke kaste med sten - og så alligevel

Onsdag 11. oktober 2017 kl: 13:43

Martin Damm

Af: Redaktionen - foto: Ole Agerbæk Den guldbelagte sten blev kastet fra borde af borgmester Martin Damm i fællesskab med havnedirektør Bent Rasmussen og bestyrelsesformand Jakob Beck Jensen fra Kalundborg Havn. De tre herrer sendte stenen til bunds om bord på SamsøFærgen, der i dagens anledning sejlede ud i fjorden vest for Asnæsværket for at markere det ”første spadestik” i byggeriet af Ny Vesthavn.- Det er en stor dag for Kalundborg, og jeg er helt tryg ved i dag at have igangsat havneudvidelsen, som vil skabe nye arbejdspladser, styrke erhvervsklyngen og øge bosætning til gavn for hele kommunen, sagde Kalundborgs borgmester Martin Damm.





Ny Vesthavn kommer i første omgang til at tælle 330.000 kvadratmeter, der blandt andet skal rumme containerterminal og 500 meter løbende kaj ud til havnebassinets 15 meter dybe vand. Faciliteterne giver blandt andet gunstige betingelser for havnebrugende virksomheder og krydstogtrederier. Kalundborg Havn betragter da også havneudvidelsen som en direkte investering i fremtiden.





- I dag har vi lagt den første sten i et nødvendigt fundament, for at havnen og den omkringliggende erhvervsklynge kan fortsætte med at bidrage aktivt til erhvervs-, beskæftigelses-, og krydstogtudviklingen. Hvis nye havnebrugende virksomheder skal etablere sig, og hvis Kalundborg skal være attraktiv for fremtidens store krydstogtskibe, har vi brug for mere plads. Derfor er det på alle måder et kvantespring, vi nu har taget, sagde bestyrelsesformand Jakob Beck Jensen, da stenen var sunket til bunds i fjorden.





Med et række godkendelser i ryggen er byggeriet af Ny Vesthavn officielt i gang. Opførelsen af havneområdet deler sig i to entrepriser, hvor den ene gælder byggeriet på land, mens den anden alene omfatter uddybningsarbejdet på vandet.





- Et kæmpe planmæssigt arbejde overgår nu til konkret udførelse og senere idriftsætning. Så i dag er vi meget glade, sagde havnedirektør, Bent Rasmussen.





Kalundborg Havn forventer, at havneudvidelsen er færdig i februar 2019.





Fakta om Ny Vesthavn

Ny Vesthavn placeres på den sydlige side af Kalundborg Fjord, vest for Asnæsværket

Det samlede areal omfatter 330.000 kvadratmeter

Ny Vesthavn etableres på ca. 200.000 kvadratmeter eksisterende land og resten - 130.000 - af de 330.000 kvadratmeter inddæmmes på søområdet

Der etableres en 500 meter lang kaj

Vanddybden bliver 15 meter. Dermed bliver Kalundborg Havn den eneste havn på Sjælland, som kan tilbyde dybt vand ved kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der forbinder Østersøen og Nordsøen

Af de 330.000 kvadratmeter er der afsat 50.000 kvadratmeter til Kalundborg Container Terminal. 60.000 kvadratmeter anvendes til vej, parkering med videre















