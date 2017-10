Seks fagforbund går sammen for at forsvarer lastbilchaufførers rettigheder

Tirsdag 10. oktober 2017 kl: 13:37

Af: Jesper Christensen De seks forforbund - 3F fra Danmark, ABBV-BTB og CSC Transcom fra Belgien, Svens­ka Trans­port­ar­be­ta­re­för­bun­det og rumænske ATU Romania og Sindicatul Liber al Transportatorilor (SLT) - har lagt kræfterne sammen for at støtte og hjælpe organiserede chauffører, når de får brug for hjælp under deres arbejde i udlandet - eller med forholdet til deres arbejdsgiver.Åbningen af det fælles kontor fandt sted tirsdag 10. oktober i Rumæniens hovedstad Bukarest. Kontoret i Bukarest vil tage sig af kontakt til arbejdsmarkedets parter og nationale institutioner. Fredag 13. vil den operationelle base blive åbnet i byen Targu Mures med omkring 150.000 indbyggere i den rumænske provins Transsylvanien, som oplever, at mange tusinde rumænske chauffører forlader landet for at arbejde i udlandet.Lastbilchauffører, der kører rundt i Europa som en del af deres job, oplever helbredsproblemer, får ofte ordrer fra deres vognmand, der strider mod lovgivningen, tilbringer mange måneder i deres lastbiler og skal underkaste sig skrappe kontroller og hårde sanktioner.Hvis de oveni ikke taler andet sprog, end derer modersmål og heller ikke har nogle at støtte sig til, kan det være svært at håndtere de problemer, der måtte opstå under vejs og påvirke deres job og trivsel.Gennem samarbejdet vil de seks fagforbund tilbyde organiserede chauffører faglig hjælp og assistance, når de er i Belgien, Danmark eller Sverige.Det nye faglige kontor for organiserede chauffører vil også kunne hjælpe lastbilchauffører med at forsvare deres rettigheder - både de faglige og sociale. Eksempelvis social sikring og adgang til hjælp under sygdom i en sammenhæng, hvor de arbejder i mindst to lande og dermed kan have svært ved at afgøre, hvor de skal gøre krav på deres rettigheder.Initiativer til det fælles kontor er en del af ETF’s igangværende kampagne - Fair Transport - der har som mål at sætte en stopper for, hvad ETF betegner som slaveri på landevejene i nutidens Europa