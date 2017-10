Gardinerne sidder uden for vinduerne

Tirsdag 10. oktober 2017 kl: 09:39

Af: Redaktionen Traileren er leveret med truckbeslag i bagenden, som også har bagdøre udført i 25 mm aluprofiler. I vestre side er der monteret en værktøjskasse.Gardin opbygningen består af et Edscha-skydetag med 90 procent åbning, monteret på kraftige forbukkede alu-vanger.Der er monteret 13 binderinge i hver kantskinne. Binderingene er dimensioneret til et træk på 2.500 kg. Derudover er der kæpstokhuller i kantskinnerne og i trailerens centerlinie.Til trailerens 12 kæpstokke kæpstokkene er der et galvaniseret magasin i ventre side for an akslerne med plads til 12 kæpstokke.Traileren er leveret med tre ni-tons fuftaffjedrede aksler med skivebremser.Traileren er leveret med langbogie mellem anden og tredje aksle og har løftefunktion på forreste aksel, mens den bagerste aksel er selvtyrende.Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 40.000 kg.Den nye gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.