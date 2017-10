Lastbilforhandler i Esbjerg har indviet nyt MAN-skabsrum

Mandag 9. oktober 2017 kl: 16:31

MAN Truck & Bus' nye center i Esbjerg markerer sig ved at have porte i siden, så pladsen kan udnyttes til servicering af kortere køretøjer - trækkere, mindre distributionsbiler, varebiler og minibusser.



Af: Jesper Christensen Ud over at være på premiere-turné med en karavane af forskelllige MAN TGE’ere havde MAN Truck & Bus også premiere på det nye lastbilcenter, der kan tage mod kundernes biler i lange baner - og så gennem seks porte i siden af bygningen.Det er en ny tanke, som øger værkstedskapaciteten uden at øge behovet for flere kvadratmeter.Det nye lastbilcenter er blevet tænkt godt i gennem, så medarbejderne arbejder tæt sammen frem for langt fra hinanden. Der er for eksempel ikke mange skridt fra reservedelslageret og ud til den fjerneste port, der reelt ikke ligger så langt væk.Claus Lindholm, der er markedskommunikationschef hos MAN Truck & Bus i Danmark, siger til transportnyhederne.dk, at det nye center i det sydvestlige hjørne af Jylland sætter nye standarder for, hvordan MAN-værksteder skal indrettes i fremtiden. Ud over den meget synlige nyskabelse med porte i siden, så både store trækkere, mindre distributionsbiler og de nye MAN TGE-varebiler kan serviceres side om side, er der også den øvrige indretning med eksempelvis rørsystemer til smøremidler og trykluft ført frem til arbejdsborde, der er en del af de nye værkstedsstandarder.