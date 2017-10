Kommune i Himmerland har fået nyt MAN-skab

Mandag 9. oktober 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen Den nye opbygning, der består af en HIAB X-HiPro 232 E-5 XSD-kran og et SAWO CLF 326S-3W-wire-hejs, er monteret på en fire-akslet MAN TGS 35.480.Det er tale om en nyere HIAB X-HiPro 23 tonmeter-kran og et SAWO wirehejs, som er monteret på bilen i henhold til Rebild Kommunes ønsker og leveret klar til at håndtere kommunens mange forskellige opgaver. Udover de gængse kran- og hejs-funktioner, er der blandt andet monteret smøreplatform bag kranen, med nem opstigning fra begge sider via stige, og kranen er leveret med en Hiab rotator.