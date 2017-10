Energiselskab får opbygning til gylle

Mandag 9. oktober 2017 kl: 11:13

Af: Redaktionen Energi Veggers første lastbil var en brugt Scania 85 med slamsugeropbygning. Siden har en Mercedes 3535 og en MAN TGA 480 tjent virksomheden, og nu er Energi Veggers fjerde lastbil sat i drift. Det er en fire-akslet Scania G 450 LB8x2*6, som lastbilsælger Christian Pedersen fra Stiholt i Aalborg har afleveretDen nye Scania er opbygget med en 20 kubiketer gylletank fra VM Tarm, som er overflyttet fra Energi Veggers tidligere MAN-lastbil. Tanken, der er i rustfrit stål, blev inden overflytningen renoveret og pudset op af VM Tarm, der også har renoveret og fornyet pumper og andet nødvendigt udstyr.- Den nye bil skulle have fuld luftaffjedring og tre styrende aksler, og det kunne Scania levere i den helt rigtige specifikation. Vi fik tilbud fra to andre lastbilmærker, men Stiholt og Scania’s tilbud var det mest konkurrencedygtige, både hvad angår specifikationer og pris, siger driftsleder Richard Bengtsen hos Energi Vegger A.m.b.a.Den nye Scania G 450 får chauffører, som skal indsamle gylle i nærområdet, mens eksterne vognmænd står for indhentningen med større tanksættevogne over de længere afstande.







- Vores egen bil kører kun ca. 20.000 km om året. Til gengæld kører den rigtig mange kraftudtagstimer for at pumpe gylle, så vi har aftalt med Stiholt, at den i første omgang skal serviceres efter Scanias nye servicekoncept ”Skræddersyet service”. Her beregner bilen selv behovet for service og olieskiftsintervaller baseret på den aktuelle drift, og så må vi se, hvordan det går, siger Richard Bengtsen.





Energi Vegger har med den nye bil fået en pakkeløsning på pris, specifikationer og skræddersyet service. Det er dog ikke hele forklaringen på, at Energi Veggers fjerde lastbil blev en Scania fra Stiholt.







- Det hører med til historien, at vi har fået en rigtig god og kompetent behandling af Stiholts sælger Christian Pedersen. På trods af hans unge alder har han haft fuldstændig styr på alle detaljerne, og så skader det jo heller ikke, at han er en rigtig behagelig fyr, siger Richard Bengtsen.





Energien fra Energi Vegger A.m.b.a. leveres både som fjernvarme i Vesthimmerlands Kommune og som strøm til det offentlige el-net. Produktionen kræver transport, som virksomheden blandt andet udfører med egen gylletankvogn. Det tager dog Energi Vegger mere end 10 år i gennemsnit at slide en lastbil op, og det er ikke, fordi lastbilerne bliver skånet. Det skyldes snarere at de ikke kører ret mange kilometer, men til gengæld kører rigtig mange kraftudtags-timer.









