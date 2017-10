Er Tesla på vej med en el-lastbil

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 16:14

Cummins præsenterede i august denne el-lastbil.

Af: Redaktionen Billederne er angiveligt taget i Californien på et sted, hvor Tesla er kendt for at teste sine elektriske personbiler. Fotografens navn er ukendt, og det er ikke lykkedes transportnyhederne.dk at finde pålidelige informationer om specifikationerne på Teslas kommende elektriske lastbil, så dem må vi vente på til - måske - senere i denne måned.





Sidst i august præsenterede Cummins, der er kendt for sine dieselmotorer, en demotruck, der havde en elektrisk drivline. Den elektriske lastbil fra Cummins vejer tilnærmelsesvist det samme som en sammenlignelig diesellastbil. Rækkevidden angives til 100 miles - cirka 160 km på en opladning, hvilket passer til en bil i citytrafik. Med en ekstra batteripakke kan rækkevidden på Cummins el-lastbil øges til 300 km på en opladning.









