- Transportmessen i Moskva var den største i Europa dette år

Den tunga lastbilsmarknaden i Ryssland består till 70 procent av inhemska märken som Kamaz, Ural och GAZ. Hit räknas även vitryska MAZ från Minsk.









Kinesiska Foton Auman har en hytt som mycket påminner om den nuvarande Mercedes Actroshytten. Daimler undertecknade ett samarbetsavtal med Foton under början av 2000-talet.













10 procent omfattar det asiatiska blocket som från Japan, Kina och Korea med märken som Hino och Isuzu, FAW, Foton och Hyundai. Om de återstående 20 procenten slåss ”Big Seven” som är en beteckning på de europeiska tillverkarna.

De allra flesta västerländska fabrikanter på den ryska marknaden har lokal produktion i landet. Detta beror på höga tullsatser på importerade färdiga lastbilar.





Volvo Trucks

Störst bland importörerna är Volvo som har funnits 44 år i landet. År 1973 fick företaget den första stora ordern från dåvarande Sovjetunionen på etthundra F89-dragbilar avsedda för internationell trafik i det statliga transportbolaget SOVTRANSAVTO. Det var den första mer omfattande leveransen av en västerländsk lastbilsmodell. Även Volvo F12 såldes i stort antal till Sovjet.





Boije Ovebring upplevde några heltiska dagar i Volvomontern på Comtrans signerande autografer intill Iron Knight. Den blågula Volvo FH Performance Edition säljs i Ryssland som FH Viking.



På Comtrans visade Volvo sju bilar, bl. a ”Sverigebilen” Performance Edition som i Ryssland går under beteckningen FH Viking.

Racerföraren Boije Ovebrink var affischnamnet med sin Iron Knight på 2 400 hk. Boije var ivrigt sysselsatt med att skriva autografer och posera för foton.





Scania

På delad andraplats med Mercedes återfinns Scania. Södertäljemärket är veteran i Ryssland med en över 100-årig historia i landet. Redan under tsartiden började man levererade fordon. Scania hade i år sin nya generation på plats. Redan under invigningen korades modellserien till Truck of the Year i Ryssland.





Redan första kvällen erhöll Scania New Generation den ryska Truck of the Year-utmärkelsen som VD Wojciech Rowiniski visar upp.







Scania har en sin lastbilsfabrik i Sankt Petersburg, tidigare Leningrad.





Daimler på frammarch

Daimler gick år 2008 in med 10 procent ägarandel i Kamaz, som är den dominerande inhemska tillverkaren. År 2014 utökades ägandet till 15 procent.

Därmed har Mercedes och Fuso tillgång till ett stort återförsäljarnätverk med många servicepunkter. Tillsammans äger man ett 50-50 procentigt joint venture: Daimler Kamaz RUS. Detta bolag tillverkar modellerna Actros, Atego, Axor och Unimog samt FUSO Canter. Tillsammans bygger man en ny hyttfabrik och man har en gemensam inköpsorganisation.



Daimler dominerade med största utställningsytan för sina märken Mercedes-Benz, Fuso och Kamaz.



I företagets fabrik i Naberezhnye Chelny har sedan år 2000 totalt 20 000 lastbilar byggts, varav 12 000 Mercedes-Benz och 8 000 FUSO. Daimler förser Kamaz med Mercedeshytter och i år presenterade Kamaz den nya dragbilen 54901-K5 med den allra senaste Actroshytten.

Heiko Schulze som är VD för Daimler Kawaz RUS, har det klart uttalade målet att bli Nummer Ett bland importmärkena. Till sin hjälp har han 70 återförsäljarställen.





Senaste Actros

Mercedes erbjuder de tidigare Actros- och Axor-modellerna med V-motorer och från i år även den senaste Actrosmodellen (generation 4). Den som introducerades i Europa år 2011 med den s.k. SFTP-hytten (Strategic Future Truck Platform). Den togs fram för att rymma den nuvarande raka sexcylindriga HDEP-motorn.





Övriga

Premiär på utställningen var det för nya DAF XF 480 FT Super Space Cab som börjar säljas i Ryssland tidigt nästa år.

Premiär var det för nya DAF XF 480 FT Super Space Cab som börjar säljas i Ryssland tidigt nästa år. Presenterad av Arie Hendrikx, VD för DAF Trucks RUS. Märket har ingen fabrik i Ryssland.





Renault Trucks är minst bland de sju men satsar stort på att komma tillbaka till de 10 procent som man hade med de tidigare Magnum- och Premium-modellerna.



Kinesiska FAW (First Auto Work) säljs i Ryssland. Kinafabrikaten har dock problem med en fungerande eftermarknad.





Från Kina syntes nya lastbilar från FAW (First Auto Works) och Foton medan Dong Feng, som Volvo har stora intressen i, lyste med sin frånvaro.





Euro 4 gäller

Fram till 1 januari 2012 kunde nya bilar säljas med Euro 3-motorer i Ryssland. Idag gäller avgasnormen Euro 4 som lägsta standard, medan de flesta importmärkena erbjuder Euro 5. Anledningen till att man väntar med Euro 6 är att bränslekvalitén inte kan garanteras i detta till ytan världens största land. Alltför ofta handlar det om för höga svavelhalter. Till kunder med bilar i internationell trafik levereras dock ofta Euro 6.

I september 2019 är dags för COMTRANS igen.



Ford Otoman i Turkiet både konstruerar och bygger tunga Fordlastbilar som bland annat säljs i Ryssland.





Heiko Schulze, VD för Daimler Kawaz RUS, har som mål att bli etta bland importmärkena. Till sin hjälp har han 70 återförsäljarställen genom Kamaz-nätverket. På COMTRANS introducerades Actros generation 4.





F88 och F89 var hörnstenarna för Volvo Trucks framgång på den internationella arenan. Sovtransavto trucking företaget ägdes av den sovjetryska regeringen som beställde flera hundra Volvo lastbilar med början under 70-talet.



Nya Kamaz 54901 som avtäcktes på mässan är försedd med den senaste SFTP-hytten från Mercedes Actros generation 4.











Renault Trucks gör en omstart med sitt nya produktprogram för att göra come-back på marknaden.













En gammal Nissan Diesel (numera Volvoägda UD), högerstyrd och Ofta intagen via Vladovostok i ryska Asien.











En högerstyrd Isuzu med bomkran som importerats begagnad från Japan.























Begagnad USA-Volvo VN i Moskvatrafiken. Importen av brukte snutebilar (nos - conventionals) har minskat p.g.a hög dollarkurs.





















Trafiktätheten i Moskva är fruktansvärd. Det tar timmar att ta sig fram på stadens ringleder.





























Över hälften av dessa är tillverkade före 2002. Vartannat nyttofordon i Ryssland är alltså äldre än 15 år. Efter all time high-försäljningen 2012 minskade marknaden dramatiskt och nådde sin botten år 2015, som var lika låg som krisåret 2009.Perioden januari till och med juli 2017 tillverkades 31 100 lastbilar i Ryssland, vilket är 47 procent fler än under samma period året innan.