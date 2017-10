Vognmand i Sunds får to nye gardintrailere

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 12:17

Af: Redaktionen Gardinoopbygningen på de to nye city-trailere har en gardintop med fast tag. Bagerst er der monteret en Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg og 2 meter liftplade. Bunden er udført i hårdttræ.





I hver side er der tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 12 brædder. Derudover er der monteret surringsringe i bunden.





Under ladet er der monteret en rustfri værktøjskasse.





Trailerne, der er leveret med to 10-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og lift på første aksel, er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.





De nye city gardintrailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









