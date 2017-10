Dansk trailerudlejer satser på Holland

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 12:06

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er et stort skridt for PNO at nå til Holland. Vi er rigtig glade og stolte over den udvikling, som PNO lige nu gennemgår, og det er vores mål fortsat at udvikle os i samme gode retning. Holland er et kæmpe stort transportland, og det hollandske marked minder på mange måder om det danske med samme vilkår og til dels arbejdskultur, så derfor var det en oplagt mulighed at placere os her, siger Jacob Lee Ørnstrand fra PNO, der i længere tid har gået med ambitioner om at udvide forretningen uden for Norden.PMO har valgt at placere sig i byen Venlo, der ligger tæt på en motorvejsforbindelse over den hollandsk-tyske grænse og derfor fungerer som en væsentlig transportvej mellem Holland og Tyskland.- Omkring 50 procent af trafikken mellem de to lande går via Venlo, så der er et kæmpe potentiale for en virksomhed som os, siger Jacob Lee Ørnstrand.Når PNO fra 1. januar 2018 er på plads i Venlo, bliver det i første omgang med Jacob Lee Ørnstrand som primær kontakt. Han skal sørge for, at PNO finder sig til rette på det nye marked og får styr på processerne inden den hollandske landechef indtræder i rollen 1. april.- Selvom Holland og Norden på mange måder minder om hinanden, er det vigtigt, at vi finder den rette synergi for PNO fra start, så den kommende landechef har de bedste betingelser for at føre os videre. Derfor vil jeg fungere som kontakt og være meget tæt på Holland i starten, så vi kan få sat kablerne rigtigt sammen, siger Jacob Lee Ørnstrand.Valget af landechef er faldet på Martijn van Rijswijck, der skal give PNO en markedsindsigt, der gør det muligt at lykkes i den hollandske købmandskultur, hvor transportbranchen generelt spiller en kæmpe rolle. Målet er desuden, at PNO skal kunne levere de samme fleksible løsninger i Holland, som virksomheden allerede gør på hjemmemarkederne i Norden.