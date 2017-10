Truckcenter markerer de første 10 år

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 11:55

Af: Redaktionen Volvo Truck Center byder på lidt at spise og drikke fra pølsevogn og en lang række Volvo-lastbiler, herunder også veteranlastbiler, samt Renault-lastbiler og -varevogne. Desuden vil der være mulighed for prøvekøre nogle af Volvo Trucks’ lastbiler.- Vi glæder os meget til at bruge jubilæet som anledning til at invitere vores kunder og andre i lokalområdet på besøg i vores fine filial, siger Peter Poulsen, der er chef for Volvo Truck Center Hillerød.Volvo Truck Center i Hillerød ligger på Lokesvej og åbnede i oktober 2007. Filialen er autoriseret salgs- og servicepunkt for Renault Trucks og Volvo Trucks. Der er 22 medarbejdere i filialen.